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De Wever (Belgio): "Protezionismo Ue contro la Cina? Non è la soluzione"

Il premier belga De Wever dichiara che il protezionismo Ue contro la Cina non è la soluzione, nonostante gli squilibri economici e i sussidi.

Il premier belga Bart De Wever - Fotogramma/Ipa
Il premier belga Bart De Wever - Fotogramma/Ipa
19 giugno 2026 | 02.26
Redazione Adnkronos
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Durante il dibattito sui rapporti commerciali con la Cina, questa notte nel Consiglio Europeo, "non abbiamo discusso di dazi. Credo che la maggior parte dei miei colleghi non sia favorevole al protezionismo. Dobbiamo difenderci, ma non con il protezionismo: non è una buona idea". Lo riferisce il premier belga Bart De Wever, al termine della prima sessione di lavori del Consiglio Europeo a Bruxelles, il cui tema principale è stato quello degli squilibri economici globali, circonlocuzione usata per non indicare esplicitamente la Cina.

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Pr De Wever, "è troppo presto" per dire come si orienterà l'Ue. "Abbiamo avuto una buona discussione e credo che siamo d'accordo sui problemi che dobbiamo affrontare. Tutti pensano che abbiamo bisogno di misure per ridurre la nostra dipendenza. I sussidi concessi dalla Cina non sono equi, e dobbiamo dare una risposta. La Commissione proporrà delle misure e continueremo a discuterne".

Quando arriveranno altre misure? "Dovete chiederlo all'Ue. Ma credo che sia una questione urgente", risponde infine.

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Bart De Wever Ue Cina protezionismo Ue
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