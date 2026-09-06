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Trump cambia look, addio ciuffo biondo: i capelli castani scatenano il web

Il presidente americano ha cambiato raramente la chioma dorata di cui va particolarmente orgoglioso e che negli anni è diventata una delle caratteristiche più riconoscibili della sua immagine

Donald Trump - (Fotogramma/Ipa)
Donald Trump - (Fotogramma/Ipa)
06 settembre 2026 | 15.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il nuovo look di Donald Trump sta scatenando il web. Secondo quanto riporta il New York Post, il presidente americano, da sempre noto per la sua inconfondibile chioma biondo-dorata, è stato fotografato con i capelli nettamente più scuri, quasi castani. Il cambiamento è stato notato venerdì, subito dopo l'atterraggio dell'Air Force One, mentre Trump si dirigeva al suo Trump National Golf Club di Bedminster, nel New Jersey, per trascorrere il fine settimana.

Capelli più scuri per Trump, sorpresa sui social

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social network, suscitando sorpresa e ironia. Trump ha, infatti, modificato molto raramente quella chioma di cui è da sempre particolarmente orgoglioso e che negli anni è diventata una delle caratteristiche più riconoscibili della sua immagine. "Se non avessi scaricato io stesso le foto da Getty Images, non ci avrei creduto", ha commentato un utente.

Resta il dubbio: look temporaneo o svolta definitiva?

Il giorno seguente il tycoon si è concesso una partita a golf con il giornalista di Fox News Bret Baier, ma ha indossato un cappellino rosso con la scritta "Trump aveva ragione su tutto", lasciando intravedere ben poco della nuova tonalità. Resta quindi da capire se si tratti di un cambiamento temporaneo o di un nuovo look destinato a durare.

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