SpaceX ha lanciato con successo il razzo Starship nell'atmosfera per il suo terzo lancio di prova. Stasrship, però, è andato distrutto nella fase di rientro, come ha reso noto la compagnia di Elon Musk. La 'missione' sarebbe dovuta durare e, secondo il programma, entrambi gli stadi avrebbero dovuto concludere la traiettoria in mare nell'Oceano Indiano. Starship "è andato perduta", ha detto un commentatore di SpaceX durante il live streaming dell'evento. Il test, però, viene considerato un enorme successo con risultati rilevanti rispetto ai due precedenti tentativi. Starship, inserito nel programma Artemis della Nasa, è stato progettato per consentire missioni con equipaggio sulla Luna e su Marte.

I risultati notevoli sono confermati dalle congratulazioni di Bill Nelson, amministratore della Nasa, a SpaceX: "Congratulazioni a Space X per il volo di prova riuscito! La nave è volata nei cieli. Insieme, stiamo facendo grandi passi avanti attraverso Artemis per riportare l’umanità sulla Luna, per poi guardare avanti verso Marte".

Durante un primo test, lo scorso aprile, l'intero sistema missilistico è esploso dopo pochi minuti. Durante un secondo test a novembre, i due stadi del razzo si sono separati e poco dopo sono esplosi. e lo stadio superiore continuò a volare, ma poco dopo esplosero entrambi separatamente.