"L'Ue deve essere abolita". E' l'opinione dell'ex doge Elon Musk che esterna in sostegno del contenuto della nuova dottrina per la sicurezza nazionale elaborata dalla Casa Bianca e dichiara, attraverso un tweet sulla sua piattaforma X, che "l'Unione europea deve essere abolita e la sovranità restituita ai diversi Paesi in modo che i governi possano meglio rappresentare i popoli dei Paesi".