circle x black
Cerca nel sito
 

Elon Musk: "Ue deve essere abolita, sovranità restituita ai singoli Paesi"

L'ex doge si esprime in sostegno del contenuto della nuova dottrina per la sicurezza nazionale elaborata dalla Casa Bianca

Elon Musk (Ipa)
Elon Musk (Ipa)
06 dicembre 2025 | 14.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"L'Ue deve essere abolita". E' l'opinione dell'ex doge Elon Musk che esterna in sostegno del contenuto della nuova dottrina per la sicurezza nazionale elaborata dalla Casa Bianca e dichiara, attraverso un tweet sulla sua piattaforma X, che "l'Unione europea deve essere abolita e la sovranità restituita ai diversi Paesi in modo che i governi possano meglio rappresentare i popoli dei Paesi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Elon Musk Usa Ue Ue Elon Musk Musk Ue
Vedi anche
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
Cianfoni (Apnea): "Divario con altri sport si sta riducendo" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza