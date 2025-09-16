circle x black
Israele, Erdogan: "Netanyahu parente di Hitler, farà stessa fine"

Il presidente turco ha attaccato quello il premier israeliano sul conflitto con Hamas

Erdogan e Netanyahu - Ipa/Fotogramma
16 settembre 2025 | 12.59
Redazione Adnkronos
Il primo ministro israeliano Benjamin ''Netanyahu ideologicamente è un parente di Hitler'' e ''avrà lo stesso destino''. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan affermando che ''chi guida Israele" ha ''trasformato la mentalità radicale in una rete omicida costruita sull'ideologia fascista''.

Tornando al raid aereo che l'Idf ha condotto su Doha la scorsa settimana, Erdogan ha affermato che ''il vile attacco di Israele al team negoziale di Hamas in Qatar è una palese sfida all'ordine internazionale e al diritto internazionale''. Lo riporta l'agenzia di stampa Anadolu.

