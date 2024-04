Europee, Gualtieri: “Saranno elezioni decisive, invito a partecipare”

"Le elezioni europee saranno elezioni decisive, penso che mai come questa volta il nostro futuro dipenderà anche dagli equilibri che si determineranno nel Parlamento europeo. Il mio messaggio istituzionale è quello di partecipare, perchè se non si vota qualcun altro deciderà per noi”. Così il sindaco di Roberto Gualtieri a margine della conferenza stampa, svoltasi nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli in piazza Venezia a Roma, con cui è stata lanciata la campagna istituzionale in vista del voto europeo i prossimi 8 e 9 giugno.