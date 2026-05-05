circle x black
Cerca nel sito
 

Flotilla, i due attivisti arrestati restano in carcere: tribunale Israele proroga di sei giorni la detenzione

La decisione del tribunale di Ashkelon su Saif Abukeshek e Thiago Avila

Global Sumud Flotilla (Afp)
Global Sumud Flotilla (Afp)
05 maggio 2026 | 14.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il tribunale di Ashkelon ha approvato una proroga di sei giorni della detenzione dei due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati, Saif Abukeshek e Thiago Avila, accogliendo la richiesta della polizia israeliana. Lo riporta il sito di Haaretz spiegando che i due restano in carcere almeno fino a domenica. Il brasiliano Avila e Abu Keshek, cittadino spagnolo-svedese di origine palestinese, sono considerati i leader della missione destinata a rompere il blocco navale imposto da Israele alla Striscia di Gaza e per questo sono gli unici due detenuti in Israele sui 172 intercettati dalla marina militare al largo di Creta la scorsa settimana.

CTA

"Il tribunale ha autorizzato la loro detenzione fino a domenica mattina", ha dichiarato Miriam Azem, coordinatrice per la difesa dei diritti umani a livello internazionale presso l'ong israeliana Adalah. Gli attivisti sono sospettati da Israele di aver aiutato il nemico in guerra, di aver avuto contatti con un agente straniero, di appartenere a un'organizzazione terroristica e di averle fornito servizi, nonché di aver trasferito beni a un'organizzazione terroristica.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
detenzione Flotilla Israele Striscia di Gaza blocco navale Adalah
Vedi anche
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza