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Francia, morto ex premier Lionel Jospin

A gennaio aveva detto di aver subito "un'operazione seria", senza però rivelarne i dettagli

Lionel Jospin (Ipa)
Lionel Jospin (Ipa)
23 marzo 2026 | 09.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morto l'ex primo ministro francese socialista Lionel Jospin. Lo ha reso noto la sua famiglia all'Afp spiegando che Jospin è morto ieri, all'età di 88 anni. A gennaio Jospin aveva detto di aver subito "un'operazione seria", senza però rivelarne i dettagli.

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Capo del governo francese dal 1997 al 2002, segretario del Partito socialista dal 1981 al 1988 e di nuovo dal 1995 al 1997, Jospin si è candidato senza successo anche alle elezioni presidenziali del 1995 e del 2002.

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