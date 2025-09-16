circle x black
Gb, con governo Trump è boom di richieste di cittadinanza da americani

Secondo i dati dell'Home Office, l'incremento è stato del 50% tra aprile e giugno rispetto all'anno precedente

Londra
16 settembre 2025 | 12.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un numero crescente di statunitensi ha chiesto la cittadinanza britannica dopo il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, con un incremento del 50% tra aprile e giugno rispetto all'anno precedente, secondo i dati dell'Home Office. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha attribuito il fenomeno ai "valori liberali" della capitale, spiegando che molti americani, vedono nella città un luogo che celebra la diversità come forza e non come minaccia, offre un ecosistema culturale unico e sostiene i diritti delle minoranze.

"Le persone di spicco negli Usa e nel Regno Unito parlano deliberatamente male del nostro Paese, e in particolare della nostra capitale. Eppure le ultime evidenze sono chiare: un numero record di cittadini statunitensi sta ora richiedendo la cittadinanza qui nel Regno Unito", ha dichiarato Khan. "Per molti americani con cui parlo, è per via dei nostri valori. Oltre a essere il centro finanziario, legale e governativo del Regno Unito, Londra offre un ecosistema senza pari al mondo, dalle nostre università eccellenti alla cultura e alle industrie creative".

La notizia sulla crescita della richieste arriva alla vigilia della seconda storica visita di Stato di Trump nel Regno Unito, che vedrà proteste organizzate dalla "Stop Trump Coalition" contro il presidente americano. Khan e Trump hanno più volte avuto scontri pubblici, con il tycoon che ha criticato il sindaco definendolo "una persona cattiva che ha fatto un pessimo lavoro", mentre il premier Keir Starmer ha difeso il sindaco come "un mio amico".

