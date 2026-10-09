Giappone, riapre lo storico edificio Hyakudan Kaidan di Tokyo

Lo storico edificio Hyakudan Kaidan di Tokyo ha riaperto al pubblico il 1° ottobre, dopo una chiusura durata un anno, con un evento speciale che permette ai visitatori di godere "direttamente" del fascino dell'architettura e dei suoi ornamenti degli anni '30. Lo riporta Jiji Press, aggiungendo che nell'evento, che si protrarrà fino al 30 marzo 2027, sono esposti pochi reperti all'interno della proprietà culturale designata dal governo metropolitano di Tokyo, a differenza degli eventi passati con mostre e vetrine che bloccavano parzialmente la vista di dipinti sul soffitto, pilastri e dettagli architettonici. "Il nostro obiettivo è far sì che i visitatori sperimentino l'architettura in prima persona e ne percepiscano direttamente il fascino", ha dichiarato l'ufficio pubbliche relazioni di Hyakudan Kaidan. Attraverso le sette sale tradizionali in stile giapponese collegate da una scalinata in legno di 99 gradini, i visitatori possono trovare circa 100 motivi associati alla buona fortuna in dipinti e decorazioni architettoniche su soffitti, pareti e pilastri di alcove.

Tra questi, numerosi motivi di ventagli pieghevoli giapponesi "sensu" che rappresentano il concetto giapponese di "suehirogari", che letteralmente significa "allargarsi verso la fine" come un ventaglio aperto, e simboleggia prosperità crescente, buona fortuna e successo futuro. Nella sala Jippo, la prima sala dell'edificio, è esposto quello che si ritiene essere il più antico tavolo girevole sopravvissuto del Giappone. Il tavolo, restaurato da un pezzo risalente al periodo precedente la Seconda Guerra Mondiale, è decorato con intarsi in madreperla, una tecnica decorativa tradizionale in cui le parti scintillanti, bianco-argentee delle conchiglie vengono tagliate e intarsiate nella superficie di lacche e altri oggetti. Le caratteristiche architettoniche e il tavolo girevole offrono uno spaccato della storia di Hyakudan Kaidan, che un tempo serviva come "ryotei" (ristorante tradizionale giapponese) presso l'ex Meguro Gajoen, una famosa location per sontuosi banchetti e ricevimenti nuziali, dopo il suo completamento nel 1935.

Sebbene la maggior parte degli edifici del complesso originale del 1935 sia stata demolita nel 1988 a causa di progetti di riqualificazione, Hyakudan Kaidan è stato conservato in gran parte nel suo stato originale fino ad oggi. "Mentre il paesaggio urbano continua a trasformarsi, la sopravvivenza di Hyakudan Kaidan, quasi immutato dall'inizio del periodo Showa, riveste un profondo significato, permettendo alla storia e ai ricordi della zona di rimanere presenti all'interno del paesaggio moderno", ha affermato l'ufficio.