Giordania, Pil in crescita del 3% nel secondo trimestre

Il Pil della Giordania è cresciuto del 3% nel secondo trimestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2025, accelerando dal +2,8% registrato un anno prima. E' quanto emerge dalle stime preliminari trimestrali diffuse dal Dipartimento di Statistica giordano e citate dall'agenzia di stampa ufficiale Petra.

La crescita, indicata come la più alta degli ultimi anni, è stata registrata nonostante le tensioni regionali e la volatilità dell'economia globale. Secondo le autorità giordane, il risultato riflette l'impatto delle politiche economiche adottate dal governo e supera le precedenti previsioni formulate dalle istituzioni finanziarie internazionali.

A trainare la crescita sono stati soprattutto agricoltura, industria manifatturiera e servizi pubblici. L'agricoltura ha segnato una crescita del 7,8%, seguita dal manifatturiero (+6,2%), dal settore della fornitura di energia elettrica (+5%) e da quello della fornitura d'acqua (+4,1%).