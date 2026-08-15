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Indonesia, terremoto di magnitudo 7,7 a largo isola di Flores. Almeno due morti

Indonesia, terremoto di magnitudo 7,7 a largo isola di Flores. Almeno due morti
15 agosto 2026 | 05.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'isola di Flores, nell'Indonesia orientale, causando almeno due vittime. L'epicentro del sisma è stato localizzato a largo della costa settentrionale dell'isola, a circa 68 chilometri a nord-ovest di Ende. Il terremoto si è verificato a una profondità relativamente bassa di soli 10 chilometri. Alla scossa iniziale, che ha scatenato il panico tra migliaia di persone dopo che le autorità avevano diramato un allarme tsunami, sono seguite diverse repliche nella stessa area, alcune di alta intensità. "Al momento si contano due vittime", ha dichiarato ai giornalisti a Giacarta Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoce dell'agenzia per la gestione delle emergenze. "Una volta confermati i dati, annunceremo ufficialmente il bilancio definitivo delle vittime e l'entità dei danni agli edifici causati dal terremoto", ha aggiunto.

L'allarme tsunami, dopo qualche ora dalla prima scossa, è stato revocato. "Abbiamo revocato l'allerta tsunami, ma continueremo a monitorare i livelli del mare", ha dichiarato il direttore del Dipartimento terremoti e tsunami dell'Agenzia nazionale di meteorologia, climatologia e geofisica, durante una conferenza stampa. Ma intanto, a seguito di un potenziale rischio tsunami lanciato dall'Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica (Bmkg) con possibili onde comprese tra 0,5 e 3 metri, le autorità avevano esortato le persone lungo le coste colpite a spostarsi più in alto. E gli abitanti della città di Maumere, sull'isola di Flores, a circa 2.400 chilometri di distanza, hanno di fatto cominciato a spingersi verso le zone più elevate. Le immagini trasmesse dalla televisione indonesiana hanno mostrato centinaia di persone nella vicina reggenza di Nagekeo che evacuavano la zona, oltre a edifici danneggiati.

L'Indonesia e i paesi limitrofi sono soggetti a frequenti terremoti a causa della loro posizione nella 'Cintura di fuoco' del Pacifico.

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terremoto Indonesia isola di Flores allarme tsunami cintura di fuoco del pacifico
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