circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, media: "Mojtaba Khamenei sfigurato ma vigile, partecipa a riunioni e prende decisioni"

Il nuovo leader supremo iraniano sta ancora recuperando dalle conseguenze del raid israeliano del 28 febbraio scorso in cui è rimasto ucciso, fra gli altri, il padre Ali Khamenei di cui ha assunto in seguito la carica

Iran, media:
11 aprile 2026 | 10.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il nuovo leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei sta ancora recuperando dalle conseguenze del raid israeliano del 28 febbraio scorso in cui è rimasto ucciso, fra gli altri, il padre Ali Khamenei di cui ha assunto in seguito la carica. Ma è vigile, presente, partecipa alle riunioni in cui vengono discusse questioni critiche via audio conferenza e prende decisioni, anche sulla guerra e sui negoziati con gli Usa. Secondo quanto scrive Reuters sulla base delle informazioni tre fonti diverse vicine al cerchio ristretto di Khamenei, rilanciata da Israel Times Moktaba è sfigurato dopo aver riportato gravi ferite al viso e a una o entrambe le gambe. Il leader supremo, che ha 56 anni, sta comunque recuperando e rimane vigile e presente.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Iran khamenei figlio iran news iran usa iran guerra mojtaba khamenei news khamenei figlio ultime notizie
Vedi anche
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Contratti, aumento di 206 euro per i 28mila lavoratori del vetro - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato
News to go
Capri, multe fino a 500 euro a chi 'assale' i turisti
News to go
Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni
News to go
Iran, lo stretto di Hormuz è completamente chiuso: cosa succede
Schlein attacca Meloni in Aula, la premier: "Ancora? Tutto falso" - Video
Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza