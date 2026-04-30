Nuovo affondo di Donald Trump contro Friedrich Merz a cui evidentemente non perdona di aver sostenuto che gli iraniani "stanno umiliando" gli Stati Uniti. In un post su Truth social, il presidente americano ha esortato oggi, giovedì 30 aprile, il cancelliere tedesco a "dedicare più tempo a porre fine alla guerra con Russia/Ucraina (dove è stato totalmente inefficace!) e a sistemare il suo Paese in rovina, in particolare per quanto riguarda Immigrazione ed Energia, e meno tempo a interferire con coloro che stanno eliminando la minaccia nucleare iraniana, rendendo così il mondo, inclusa la Germania, un luogo più sicuro!". Il post di Trump arriva dopo le dichiarazioni di ieri sera alla Casa Bianca, dove ha detto che l'amministrazione sta valutando una possibile riduzione delle truppe americane in Germania.