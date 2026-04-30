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Mentre attende la proposta di pace rivista di Teheran, il presidente Usa valuta nuove mosse militari: oggi briefing con i vertici, starebbe valutando un’escalation per sbloccare lo stallo nei negoziati
Nuovo affondo di Donald Trump contro Friedrich Merz a cui evidentemente non perdona di aver sostenuto che gli iraniani "stanno umiliando" gli Stati Uniti. In un post su Truth social, il presidente americano ha esortato oggi, giovedì 30 aprile, il cancelliere tedesco a "dedicare più tempo a porre fine alla guerra con Russia/Ucraina (dove è stato totalmente inefficace!) e a sistemare il suo Paese in rovina, in particolare per quanto riguarda Immigrazione ed Energia, e meno tempo a interferire con coloro che stanno eliminando la minaccia nucleare iraniana, rendendo così il mondo, inclusa la Germania, un luogo più sicuro!". Il post di Trump arriva dopo le dichiarazioni di ieri sera alla Casa Bianca, dove ha detto che l'amministrazione sta valutando una possibile riduzione delle truppe americane in Germania.
Trump riceverà oggi un briefing dai vertici militari americani sulle possibili opzioni operative, segnale che Washington starebbe valutando seriamente un’escalation per sbloccare lo stallo nei negoziati. Lo riportato da Axios, spiegando che tra gli scenari allo studio ci sarebbero azioni rapide e mirate contro infrastrutture strategiche iraniane, ma anche operazioni più complesse:
Secondo fonti vicine alla mediazione, Teheran potrebbe presentare una nuova proposta di pace entro venerdì. Trump ha dichiarato che la sua risposta dipenderà da quanto si spingerà oltre nel suo programma nucleare, dichiarando che "non ci sarà mai un accordo a meno che non accettino di rinunciare alle armi nucleari".
I negoziati per porre fine alla guerra con l'Iran si stanno svolgendo "telefonicamente" perché "non si effettuano più voli" di 18 ore verso Islamabad, dopo che il primo round di colloqui in presenza si è concluso senza un accordo e il secondo è stato annullato.
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