circle x black
Cerca nel sito
 

Trump, fucile in mano e messaggio all’Iran: "Il Bravo ragazzo non c'è più"

Sul Truth l’ultimo attacco a Teheran: "Farebbe bene a darsi una mossa in fretta"

Trump, fucile in mano e messaggio all’Iran:
29 aprile 2026 | 11.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donal Trump con la mitragliatrice in mano, sullo sfondo di un paesaggio devastato da bombardamenti. E' l'immagine dai toni forti che accompagna l'ultimo avvertertimento del presidente Usa all'Iran. Il regime "non riesce a darsi una mossa. Non sanno come firmare un accordo non-nucleare. Farebbe bene a svegliarsi presto", scrive Trump in un post su Truth con allegato un fotomontaggio — apparentemente generato con intelligenza artificiale — che lo ritrarre occhiali da sole indossati, fucile mitragliatore imbracciato davanti a una catena montuosa sconvolta da esplosioni e scenari di guerra.

CTA

A colpire è anche la didascalia scelta per l’immagine: "No more Mr. Nice Guy!" ("il Bravo ragazzo non c'è più"), già utilizzato in precedenti post per sottolineare un cambio di tono nella sua posizione internazionale.

Il contenuto è stato pubblicato nelle ore notturne a Washington, quando erano circa le 4 del mattino, e riprende una serie di messaggi recenti in cui l’ex presidente invoca una linea più dura nei confronti di Teheran sul dossier nucleare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Trump Iran trimp irn trump news trump oggi trump ultime notizie
Vedi anche
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza