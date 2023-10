Israele accusa la Jihad islamica per l'attacco che ha provocato centinaia di morti all'ospedale Al-Ahli Arabi di Gaza. Secondo Israele, che prende posizione tra l'altro con un profilo X ufficiale del ministero degli Esteri, l'ospedale sarebbe stato colpito da un razzo lanciato dalla Jihad in maniera errata. Al post viene allegato il video che documenta il lancio errato: Israele sfrutta le immagini registrate e trasmesse dalla tv Al Jazeera. "Una trasmissione di Al Jazeera ha documentato il momento in cui la Jihad islamica ha lanciato un razzo in maniera errata e ha colpito un ospedale di Gaza, uccidendo centinaia di persone".

La pubblicazione del video ha fatto seguito alla cancellazione di un'altra clip diffusa poco prima sullo stesso canale social. Il video rimosso mostrava una batteria di razzi lanciati nella notte, un bagliore e un'esplosione. Alcuni utenti, compreso un giornalista del New York Times, hanno evidenziato il 'time-stamp' presente sul video, che sarebbe stato registrato circa 40 minuti dopo l'orario dell'esplosione all'ospedale. Su X è rimasto il messaggio testuale con la dichiarazione delle forze armate israeliane, che accusano la Jihad islamica, ma è stato rimosso il filmato. Più tardi, sullo stesso profilo è stato pubblicata la clip di Al Jazeera.