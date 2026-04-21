circle x black
Cerca nel sito
 

Italia-Kenya, Minniti: "Visita di Ruto un successo, rafforzata alleanza strategica"

"Firmato action plan che guiderà relazioni future tra i due Paesi"

Italia-Kenya, Minniti:
21 aprile 2026 | 17.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La visita del presidente keniota in Italia è stata un successo". Così Marco Minniti, presidente della Med-Or Italian Foundation, nel suo intervento all’incontro 'Kenya: un grande paese che guarda al futuro', tenuto al Campus della Luiss Guido Carli, con ospite il presidente del Kenya William Samoei Ruto. Minniti ha spiegato che la visita ha raggiunto tutti gli obiettivi, "dagli incontri istituzionali con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fino al business forum" tra imprese.

CTA

Durante la visita è stato firmato un importante 'action plan', un piano concreto che guiderà la collaborazione futura tra Italia e Kenya. Secondo Minniti, "questo accordo rafforza un’amicizia storica e segna l’inizio di una vera alleanza strategica tra i due Paesi". Il presidente della Fondazione Med-or ha anche sottolineato che "oggi le alleanze sono fondamentali, perché il mondo è sempre più instabile: i conflitti in Ucraina, in Medio Oriente e in Iran mostrano infatti che il il vecchio equilibrio globale non esiste più, è finito per sempre". Per costruire una pace duratura "e stabile "è necessario lavorare insieme a un nuovo ordine mondiale, puntando sul dialogo e sulla cooperazione tra Stati e in questo percorso il ruolo del Sud del mondo è decisivo".

Minniti ha rimarcato "che non è possibile immaginare nuovi equilibri globali senza il contributo dell’Africa. Il continente - ha detto - è sempre più centrale per il futuro del pianeta, e Paesi come il Kenya rappresentano un punto di riferimento importante. E in questo quadro il Kenya rappresenta un partner strategico per l’Italia e per l’Europa". Nel suo intervento Minniti ha infine ricordato il viaggio di Papa Leone in Africa, che ha portato due parole chiave: pace e dignità". La "pace resta un obiettivo fondamentale, mentre la dignità richiama l’importanza di riconoscere il valore e il ruolo di un continente decisivo", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
africa kenya italia minniti ruto alleanza med or
Vedi anche
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza