Italia protagonista prima edizione Bridge Summit di Abu Dhabi

Il nuovo hub mondiale per il futuro dei media e dei contenuti

Luca Iandoli
05 dicembre 2025 | 15.04
L’Italia sale sul palco della prima edizione del Bridge Summit, il più importante evento “debut” al mondo dedicato a media, contenuti ed entertainment, in programma dall’8 al 10 dicembre all’Abu Dhabi National Exhibition Centre (Adnec). Tra gli oltre 400 speaker globali ci saranno anche gli italiani Fabrizio Romano, Luca Iandoli e Stephane Timpano, a testimoniare il ruolo del nostro Paese nel ridisegnare il futuro dell’informazione, dell’innovazione e dello sport-entertainment. In tre giorni, Bridge trasformerà Adnec in un vero ecosistema globale della comunicazione: oltre 60.000 partecipanti, più di 400 relatori internazionali, circa 300 espositori e oltre 300 attività tra panel, talk, workshop e sessioni interattive, distribuite su sei aree per oltre 150.000 metri quadrati di superficie espositiva.

Il programma si articola in sette content track – Media, Creator Economy, Musica, Gaming, Tech, Marketing e Picture (storytelling visivo) – che coprono l’intero spettro dell’economia dei contenuti: dalle redazioni alle piattaforme social, dall’AI generativa alla creator economy, dagli eSport alle produzioni audiovisive più innovative. L’obiettivo dichiarato è costruire un ponte tra storie, tecnologie e modelli di business, per definire le traiettorie dei media e dell’intrattenimento nel prossimo decennio. La presenza italiana interpreta perfettamente lo spirito di convergenza del Summit: Fabrizio Romano, tra i giornalisti calcistici più influenti al mondo, porterà a Bridge il modello di uno storytelling sportivo che vive tra breaking news, piattaforme digitali e community globali, con sessioni dedicate a come i media sportivi stanno cambiando linguaggio, tempi e relazioni con i fan.

Luca Iandoli, Dean e Distinguished Chair al Collins College of Professional Studies della St. John’s University, è un punto di riferimento internazionale su imprenditorialità, interazione uomo–IA e design thinking. A Bridge interverrà sul futuro dell’educazione ai media e sull’uso dell’intelligenza artificiale come leva per nuovi modelli di apprendimento e innovazione. Parteciperà anche Stephane Timpano, ceo di Aspire (advanced technology research di Abu Dhabi) e figura chiave nell’Autonomous Racing League. Racconterà come collegare ricerca d’avanguardia, robotica, sport e intrattenimento, trasformando la deep tech in esperienze concrete per il pubblico e in nuove industrie.

Insieme, i tre relatori italiani attraversano tre pilastri del Summit – media, accademia e tecnologia – posizionando l’Italia come interlocutore strategico in un contesto dominato da grandi piattaforme, capitali internazionali e creatori globali. Per l’ecosistema italiano dei media e delle industrie creative, Bridge rappresenta l’occasione di confrontarsi con il luogo dove si sta scrivendo, oggi, la prossima stagione dell’economia dei contenuti: dagli standard per l’AI alle nuove metriche del valore culturale, passando per l’impatto di gaming, musica e creator sulla diplomazia culturale e sull’immaginario collettivo.

