E' stato posto sotto amministrazione controllata il Diana Award, l'organizzazione benefica creata 'per onorare Diana, principessa del Galles' a sostegno di tutti quei giovani che avrebbero potuto cambiare il proprio Paese e il mondo. Lo riportano i media inglesi. Il principe William ha espresso "il proprio rammarico e ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a incoraggiare migliaia di giovani nel corso degli anni".

Anche il duca di Sussex in passato aveva sostenuto l'organizzazione benefica celebrando gli ultimi vincitori del Premio con queste parole: "Avete individuato sfide nelle vostre comunità e ne avete fatto la vostra missione. Abbiamo investito in voi, vi abbiamo dato opportunità per portare avanti il vostro lavoro. È un privilegio celebrarvi e non vedo l’ora di scoprire che cosa realizzerete in futuro". Purtroppo, nonostante il lavoro svolto in tutti questi anni con oltre 50mila giovani a cui è stato riconosciuto "un contributo eccezionale all'azione sociale e agli sforzi umanitari", il Diana Award al momento ha dovuto congedarsi.

"Siamo orgogliosi di aver acceso i riflettori sua una generazione di giovani - si legge in una nota del Diana Award, fondato 27 anni fa per sostenere il loro sviluppo- Questo è l'esito che nessuno di noi desiderava. Purtroppo diamo questa notizia con profondo rammarico, ad oggi l'organizzazione non può continuare a far fronte ai propri obblighi".