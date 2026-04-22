circle x black
Cerca nel sito
 

Le scuole del Texas dovranno esporre i Dieci Comandamenti

La Corte d'appello federale conferma per un voto la validità della controversa legge

Charlton Heston nel ruolo di Mosè nel film 'I Dieci Comandamenti' - Fotogramma /Ipa
Charlton Heston nel ruolo di Mosè nel film 'I Dieci Comandamenti' - Fotogramma /Ipa
22 aprile 2026 | 17.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Texas potrà richiedere alle scuole di esporre nelle classi una copia dei Dieci Comandamenti. Una Corte d'appello federale ha infatti stabilito, con il voto favorevole di 9 giudici e contrario di altri 8, che non viola la separazione tra Stato e Chiesa la controversa legge firmata lo scorso anno dal governatore repubblicano Gregg Abbott, finora bloccata da precedenti sentenze in gran parte dello Stato. Nella sentenza si afferma che la legge non limita il diritto dei genitori di stabilire l'educazione religiosa dei propri figli, dal momento che "gli studenti non vengono catechizzati sui Comandamenti né viene loro insegnato a seguirli, né agli insegnanti viene ordinato di convertire gli studenti che fanno domande sul testo esposto o contraddirli se non sono d'accordo".

CTA

Le organizzazione che rappresentano le 15 famiglie del Texas che hanno fatto ricorso contro la legge, tra le quali l'American Civil Liberties Union, si sono definite "estremamente deluse" della sentenza che "va contro i principi del Primo emendamento" che sanciscono "la separazione tra Chiesa e Stato" e hanno già annunciato l'appello alla Corte Suprema contro la legge che fornisce anche indicazioni precise su dove esporre i Dieci Comandamenti, in modo che possano essere letti da ogni posizione in classe, e le dimensioni che dovranno avere i poster.

Anche se per appena un voto, la sentenza della Corte d'appello quindi rovescia quelle con cui due giudici federali avevano stabilito che la legge viola il primo emendamento, bloccandone l'attuazione in 24 distretti scolastici del Texas. Dopo la nuova sentenza, organizzazioni religiose e conservatrici si sono subito attivate per la raccolta di fondi in modo da poter distribuire i poster con i Dieci Comandamenti in tutte le scuole texane. L'attorney general del Texas, Ken Paxton, ha definito la sentenza "una grande vittoria per il Texas e i nostri valori morali".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Dieci Comandamenti Stato e Chiesa Primo emendamento Texas
Vedi anche
News to go
Eurostat, rapporto deficit-pil Italia al 3,1% nel 2025: cosa dicono i dati
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza