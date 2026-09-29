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Ristrutturano casa e trovano una lettera di 44 anni fa: "A chi mi troverà..."

Il foglio è stato postato in un gruppo Facebook, dove è stata rintracciata l'autrice

La lettera - Facebook
La lettera - Facebook
29 settembre 2026 | 19.22
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Una lettera scritta negli anni '80 è stata ritrovata 44 anni dopo. È successo nel villaggio britannico di Hockley, a 65 chilometri da Londra, durante dei lavori di ristrutturazione che hanno riportato alla luce un vecchio foglio scritto da una bambina che al tempo aveva 10 anni.

A pubblicarla su Facebook, nel gruppo del paese, Michelle Harwood, proprietaria della casa: "Qualcuno conosceva una ragazza di nome Rachel North che viveva a Barnwell Drive negli anni '80? Abbiamo aperto la cavità sotto le nostre scale ieri e l'operatore ha trovato questa nota. A 54 anni ora potrebbe non avere più quel nome, ma mi piacerebbe farle sapere che l'abbiamo trovata dopo 44 anni!". La donna ha condiviso poi alcune foto della lettera, come riportato da People.

"A chi la ritroverà", si legge nella lettera, "questa lettera è stata seppellita qui il 12 agosto 1982, durante il regno della regina Elisabetta II. Mi chiamo Rachel North, vivo qui con mia madre, mio padre, mio fratello e la mia gatta che si chiama Kizzy. Ho 10 anni e sono nata l'11 febbraio a Bury St Edmunds, nel Suffolk". Coordinate precise che hanno aiutato nella ricerca della donna.

Nel giro di un'ora è stata rintracciata l'autrice, un'insegnante che oggi ha 54 anni, Rachel Miles: "Wow, hai trovato i soldi che avevo seppellito lì dentro?", ha risposto divertita in un commento al post, "sì, sono io. Bella calligrafia". A commentare è arrivato anche il fratello, Mike North: "È incredibile e ricordo che aveva nascosto questa lettera! Finalmente la fama è arrivata per Rachel e per la gatta Kizzy", ha scritto. "Ho pensato che sarebbe stato carino spedire una lettera per il futuro e sono ovviamente molto contenta che qualcuno l'abbia trovata", ha raccontato Miles alla Bbc.

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