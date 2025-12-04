circle x black
Med-Or e Acn lanciano 'Cyberbridge', progetto per i Paesi africani

04 dicembre 2025 | 07.22
Redazione Adnkronos
Med-Or Italian Foundation e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale hanno presentato oggi il progetto “CyberBridge – Strategic Training Programme for Digital Resilience in Africa”, sviluppato con il supporto di Leonardo e il sostegno del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Il Progetto “CyberBridge” è rivolto a Paesi africani ed è concepito per integrare competenze tecniche e capacità di policy favorendo un approccio multilivello alla resilienza digitale attraverso formazione specialistica, diplomazia e governance del cyberspazio.

Nella sede della Med-Or Italian Foundation si è tenuta la presentazione del progetto. L’incontro si è aperto con gli interventi di Marco Minniti, presidente di Med-Or Italian Foundation, Bruno Frattasi, direttore generale dell’Acn, e Nicoletta Bombardiere, direttore generale per gli Affari globali del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. A seguire si è svolta la tavola rotonda dal titolo “Africa 4.0: Between Digitalization and New Cyber Threats”, che ha riunito esperti e rappresentanti del settore per discutere il nesso tra trasformazione digitale e nuove minacce informatiche nel continente africano, evidenziando il valore del progetto come strumento concreto della cooperazione italiana nel settore della sicurezza digitale.

CyberBridge, concepito per integrare competenze tecniche e capacità di policy, mira a favorire un approccio multilivello alla resilienza digitale attraverso formazione specialistica, visite tecniche e moduli dedicati a cyber norms, diplomazia e governance del cyberspazio. Il progetto si rivolge a funzionari provenienti da Paesi dell’Africa Sub-sahariana dotati di strategie nazionali di cybersicurezza. Durante l’evento di presentazione sono stati affrontati i principali temi legati alle sfide della crescente digitalizzazione dell’Africa. CyberBridge rappresenta l’avvio di un percorso di collaborazione nel settore della cybersicurezza tra l’Italia e i Paesi africani coinvolti, finalizzato a rafforzare le capacità locali, promuovere la cultura della sicurezza digitale e contribuire alla costruzione di un ecosistema cyber più solido e resiliente nel continente africano.

