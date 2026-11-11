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Il padre di Meghan Markle taglia il braccialetto elettronico e il tribunale chiede la revoca dei domiciliari

Lo ha dichiarato su X il primo assistente del procuratore distrettuale di Tampa, in Florida, Bill Essayli: l'uomo era stato arrestato e incriminato la scorsa settimana per possesso di materiale pedopornografico

Thomas e Meghan Markle - (Pinellas County Sheriff's Office Ipa)
Thomas e Meghan Markle - (Pinellas County Sheriff's Office Ipa)
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11 novembre 2026 | 13.29
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

Thomas Markle Sr, il padre della duchessa di Sussex, "avrebbe tagliato il braccialetto elettronico all'1,45 della notte scorsa". Lo ha dichiarato su X il primo assistente del procuratore distrettuale di Tampa, in Florida, Bill Essayli, precisando che "le condizioni per il rilascio sono ordini del tribunale, non suggerimenti. Chiediamo al tribunale di revocare il suo rilascio e di trattenerlo in attesa del processo, e continueremo a perseguire questo caso con la massima severità consentita dalla legge". Il genitore di Meghan è stato arrestato con l'accusa di possesso di materiale pedopornografico ed è attualmente detenuto negli Stati Uniti, sottoposto agli arresti domiciliari.

Markle Sr. è stato arrestato e incriminato la scorsa settimana. Venerdì è stato rilasciato su cauzione da un giudice, con la condizione di rimanere agli arresti domiciliari e di indossare un braccialetto elettronico per il monitoraggio della posizione. Il tribunale di Tampa gli ha inoltre imposto restrizioni di viaggio. Il giudice Lindsay Saxe Griffin del Distretto Centrale della Florida ha successivamente ordinato la detenzione di Markle, spiegando che "l'imputato ha violato le condizioni della sua libertà provvisoria", confermando che "la libertà provvisoria di Markle è revocata ed egli è detenuto in attesa della risoluzione di questo caso", riporta Sky News .

Il padre della duchessa di Sussex è stato arrestato dagli agenti dell'Fbi dopo il sequestro di una grande quantità di materiale in due depositi di Los Angeles che aveva affittato per quasi vent'anni. È accusato di possesso di materiale pedopornografico. L'uomo ha negato le accuse, definendole "menzogne malate". Markle Sr. è finito sotto inchiesta dopo essere stato denunciato alla polizia filippina e all'Fbi il mese scorso dal figlio, Thomas Markle Jr., il quale avrebbe trovato immagini illegali tra gli effetti personali del padre a Cebu City. In seguito a un mandato, l'Fbi ha perquisito gli immobili intestati a Markle Sr., che aveva affittato dal 2008. All'interno, gli agenti hanno sequestrato circa 78 oggetti, tra cui diapositive, negativi fotografici e libri contenenti materiale sospetto di abusi sessuali su minori. Due delle immagini ritraggono presumibilmente un uomo adulto – che un testimone ha "identificato con certezza" come Markle – con una bambina nuda.

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