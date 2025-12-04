circle x black
Cerca nel sito
 

Minniti (Med-Or Foundation): "Continente africano strategico per difenderci"

Lo ha dichiarato il presidente di Med-Or Foundation durante la presentazione del progetto “CyberBridge - Strategic Training Programme for Digital Resilience in Africa”, realizzato congiuntamente con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e con il supporto di Leonardo, tramite la Divisione Cyber & Security Solutions, e il sostegno del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

Marco Minniti
Marco Minniti
04 dicembre 2025 | 07.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Presentiamo oggi un progetto di grandissima importanza. Oggi viviamo in un mondo caratterizzato da una radicale incertezza. Questa incertezza ci accompagnerà da qui in avanti. In quest’epoca i rapporti tra Paesi saranno sempre più caratterizzati da un doppio approccio: competizione e cooperazione. In questo scenario l’idea che venga praticata una guerra asimmetrica, con strumenti non convenzionali, per praticare la competizione è abbastanza scontato". Lo ha dichiarato il presidente di Med-Or Foundation, Marco Minniti, durante la presentazione del progetto “CyberBridge - Strategic Training Programme for Digital Resilience in Africa”, realizzato congiuntamente con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e con il supporto di Leonardo, tramite la Divisione Cyber & Security Solutions, e il sostegno del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

Come spiegato nel corso dell’incontro, il progetto “Cyberbridge” è rivolto a Paesi africani ed è concepito per integrare competenze tecniche e capacità di policy favorendo un approccio multilivello alla resilienza digitale attraverso formazione specialistica, diplomazia e governance del cyberspazio. "La disinformazione è sempre stata un elemento della guerra asimmetrica, immaginate oggi con l’Ia. Considero particolarmente importante, per questo, che si sia pensato a un progetto con un continente che consideriamo strategico, ovvero quello africano. Questo è il senso profondo del piano Mattei e di una collaborazione strutturata con l’obiettivo di coinvolgere sempre più l’Europa. Poter costruire un rapporto con i governi africani sul campo della cyber security lo considero particolarmente importante. Quella fragilità di cui parlavamo caratterizza anche i Paesi africani, che in questi anni hanno fatto enormi passi avanti. L’idea di costruire un modello per la formazione è importantissimo. Così renderemo quei Paesi più forti e più solidi. E nel momento in cui difendiamo la loro sicurezza difendiamo anche la nostra sicurezza, e quando uniamo le nostre conoscenze diventiamo più forti".

"È questa la mission di Med-Or, nata per sperimentare alta formazione, e l’abbiamo fatto con Paesi africani molto importanti. Sappiamo perfettamente che quando si costruiscono progetti comuni di collaborazione durano per tanto, perché sono fondati su rispetto reciproco. Solitamente si è molto prudenti a mettere in comune le proprie conoscenze. Metteremo in campo capacità di insegnamento importanti. Anche grazie al centro cyber di Leonardo, che è un’eccellenza internazionale. Spero questo progetto abbia successo e ne sono convinto, come sono convinto che si costruisce quel rapporto di scambio di conoscenze che è tipico di un rapporto di rispetto", ha concluso Minniti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
CyberBridge Cybersicurezza Africa Resilienza digitale
Vedi anche
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza