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Allarme per missile Houthi, rinviata di un'ora partita tra l'Al-Nassr di CR7 e Neftchi Fergana

Poi intercettato e distrutto il missile verso Riad. L'episodio non è sembrato turbare Ronaldo, autore del 981esimo gol della sua carriera poco prima dell'intervallo

Cristiano Ronaldo - Ipa
Cristiano Ronaldo - Ipa
12 ottobre 2026 | 23.52
Paolo Bellino
LETTURA: 1 minuti

La partita di Asian Champions League tra l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e il Neftchi Fergana ha subito un ritardo di un'ora dopo che la coalizione militare a guida saudita ha dichiarato di aver intercettato un missile lanciato dagli Houthi verso Riad. Di recente, l'Arabia Saudita è stata bersaglio di una serie di attacchi da parte del gruppo sostenuto dall'Iran, tra cui colpi contro impianti petroliferi, petroliere e snodi di trasporto, oltre a diversi attacchi letali all'aeroporto internazionale di Riad. Lo speaker dello stadio ha comunicato che la situazione era sotto controllo e che la gara si sarebbe disputata, invitando gli spettatori a rimanere ai propri posti.

Poco prima, i corrispondenti dell'Afp avevano riferito di aver udito delle esplosioni a Riad. Contemporaneamente, i residenti di Riad avevano ricevuto un avviso sui propri telefoni: "La regione è esposta a una minaccia aerea ostile. Si prega di mantenere la calma e di restare a casa o in un luogo sicuro, lontano da porte e finestre, continuando a seguire le istruzioni della protezione civile". Successivamente, in una nota pubblicata su X, la coalizione ha annunciato l'intercettazione e la distruzione di un missile balistico lanciato dagli Houthi. L'episodio non è sembrato turbare Ronaldo, autore del 981esimo gol della sua carriera poco prima dell'intervallo, nel match che ha visto la squadra saudita imporsi per 3-1.

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Asian Champions League Al Nassr Neftchi Fergana Houthi missile balistico Riad
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