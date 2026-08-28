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È morto a 34 anni il monarca più giovane del mondo: addio a re Rukidi IV

L'annuncio del primo ministro del regno di Tooro, in Uganda: non resa nota la causa del decesso, ma pare cge il sovrano fosse gravemente malato

Rukidi IV - (X)
Rukidi IV - (X)
28 agosto 2026 | 16.23
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

È morto a soli 34 anni Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, re di Tooro, nell'Uganda occidentale: era considerato il monarca più giovane del mondo. L'annuncio è arrivato dal primo ministro del Paese.

Salito al trono all'età di soli 3 anni nel 1995 dopo la morte del padre, pare che Rukidi IV fosse gravemente malato. Il Regno di Tooro non ha reso nota la causa del decesso, ma secondo indiscrezioni il sovrano si stava sottoponendo a una serie di cure negli Stati Uniti.

Sebbene l'Uganda sia governata da un presidente e un parlamento eletti, esistono diversi regni tradizionali che continuano ad avere una significativa influenza culturale, pur non avendo potere politico. Come nel caso di Oyo, che il Guinness dei primati ha riconosciuto come il monarca regnante più giovane del mondo, governando su oltre due milioni di persone.

Nell'annunciare la sua morte, il Primo Ministro di Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, ha definito la sua scomparsa una "perdita incommensurabile" per la famiglia reale e per il popolo di Tooro.

Oyo non era ufficialmente sposato, ma Akiiki ha affermato che "la continuità della Corona è assicurata. Sua Maestà lascia un Principe come erede, la cui identità sarà formalmente rivelata al momento opportuno, secondo le tradizioni e i costumi del Regno di Tooro", ha spiegato.

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Rukidi IV guinness dei primati regno di tooro uganda
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