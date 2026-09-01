L'incidente è avvenuto nel lago di Ozark, in Missouri. Una persona ferita alle gambe e una illesa
Un motoscafo sfreccia a 320 km orari, decolla e si ribalta finendo la sua corsa con uno schianto nell'acqua del lago di Ozark, in Missouri. L'incidente, avvenuto nel corso dell'Ozarks Shootout, è stato documentato dai video diffusi sui social.
🇺🇸🚤 Un bote registró 213 mph en el Lake of the Ozarks Shootout y literalmente despegó por los aires dando una voltereta completa.— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 31, 2026
El piloto sufrió una fractura de pierna y requirió cirugía, pero ambos tripulantes sobrevivieron de milagro. ¡Impactante! pic.twitter.com/Ik2xixfuF5
Il 45enne ai comandi del motoscafo ha riportato gravi lesioni alle gambe. L'altro membro dell'equipaggio, invece, è rimasto praticamente illeso.