Benjamin Netanyahu ha detto a Antony Blinken che Israele deve entrare a Rafah e lo farà con o senza il sostegno degli Usa. Lo ha reso noto lo stesso premier israeliano in un video che ha pubblicato dopo il colloquio con il segretario di Stato a cui ha ribadito "che apprezziamo profondamente il fatto che per oltre cinque mesi siamo fianco a fianco nella guerra contro Hamas". "Gli ho detto che riconosciamo la necessità di evacuare la popolazione civile dalla zona di guerra e ovviamente gestire le necessità umanitarie e stiamo lavorando questo", ha detto ancora il premier. "Gli ho anche detto che non abbiamo un modo per sconfiggere Hamas senza entrare a Rafah e eliminare i battaglioni rimasti lì - ha poi concluso - e poi gli ho detto che spero che noi lo faremo con il sostegno dell'America, ma, se sarà necessario lo faremo da soli".

Colloquio di un'ora tra Netanyahu e Blinken

E' andato avanti per circa un'ora il colloquio tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, tornato oggi in Israele. Dopo l'incontro con Netanyahu, riferisce il sito israeliano Ynet, il segretario di Stato Usa ha avuto un faccia a faccia con Benny Gatnz, che siede nel gabinetto di guerra israeliano, come confermato da un portavoce del ministro e riportato dal Times of Israel.

Stando a quanto reso noto, Gantz e Blinken hanno parlato dell'annunciata operazione militare israeliana a Rafah nel sud della Striscia di Gaza, e Gantz ha assicurato al segretario di Stato Usa che Israele continuerà a consentire "soluzioni umanitarie" per aiutare i civili dell'enclave palestinese nel mirino delle operazioni militari israeliane contro Hamas dall'attacco dello scorso 7 ottobre in Israele.

Due ore e mezza è durato, invece, l'incontro a Tel Aviv tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e i componenti del gabinetto di guerra israeliano.