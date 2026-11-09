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Omar Sy accusato di aggressione a dipendenti ferrovie, la star di 'Lupin' a processo

L'attore è accusato di aver minacciato alcuni dipendenti della compagnia Sncf

Omar Sy - Ipa/Fotogramma
Omar Sy - Ipa/Fotogramma
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09 novembre 2026 | 14.21
Melissa Bertolotti
LETTURA: 2 minuti

L'attore francese Omar Sy, star di 'Lupin' e 'Quasi amici', sarà processato il prossimo 30 novembre da un tribunale di Parigi con l'accusa di aver aggredito alcuni dipendenti della compagnia ferroviaria pubblico Sncf nel maggio del 2025. Lo riporta l'Afp citando una fonte vicina al caso, secondo la quale Omar Sy è sotto processo per "violenza contro una persona incaricata di missioni di servizio pubblico con conseguente infermità non superiore a otto giorni, commessa il 22 maggio 2025". All'epoca, la Sncf confermò "un alterco e delle minacce proferite da Sy nei confronti di uno dei nostri agenti di bordo".

L'attore è inoltre accusato di "minacciare di commettere un crimine o un reato contro persone o cose nei confronti di una persona che svolge una missione di servizio pubblico" e di "insultare una persona che svolge una missione di servizio pubblico". Il 22 maggio 2025 l'attore, che stava per partire da Parigi diretto ad Avignone, avrebbe aggredito alcuni agenti della sicurezza ferroviaria che gli avevano chiesto di mettere la museruola al suo cane, come rivelato allora dal quotidiano La Provence.

"Intorno alle 7 del mattino sarebbe scoppiata una lite sulla banchina della stazione", mentre l'attore "si preparava a salire su un treno diretto ad Avignone", aveva scritto il giornale. Secondo quanto riferito, gli agenti della sicurezza avrebbero chiesto all'attore di mettere la museruola al suo cane prima di salire sul treno, come previsto dal regolamento delle ferrovie francesi. "Dopo un'iniziale sfuriata di Omar Sy, con tanto di minacce di morte e insulti rivolti al personale sulla banchina, i problemi sarebbero continuati a bordo del treno", ha scritto il giornale.

Non è la prima volta che l'attore risulta coinvolto in episodi simili, che erano già stati segnalati nel 2018 e nel 2011, sempre nella stessa stazione ferroviaria di Parigi. Nel 2018 Sncf aveva parlato di "scambi di battute piuttosto accesi" tra Omar Sy e un dipendente delle ferrovie alla Gare de Lyon di Parigi. Nel 2011 l'attore, all'apice del successo con il film 'Quasi amici', fu brevemente fermato dopo un alterco con gli agenti della sicurezza della Sncf a Parigi, sempre alla Gare de Lyon. Il suo avvocato all'epoca denunciò "atti di violenza e abuso di autorità" nei confronti di Sy.

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