Parabrezza Boeing in frantumi, atterraggio d'emergenza e pilota ferito

L'aereo, colpito da un detrito spaziale o da un piccolo meteorite, costretto a atterraggio emergenza a Salt Lake City

19 ottobre 2025 | 22.36
Redazione Adnkronos
Un detrito spaziale - o forse un piccolo meteorite - potrebbe aver mandato in frantumi il parabrezza di un Boeing 737 Max 8 della United Airlines in volo tra Denver e Los Angeles. L'impatto, avvenuto a 11mila metri di altitudine, ha ferito uno dei piloti e costretto l'equipaggio a un atterraggio d'emergenza a Salt Lake City. Lo hanno indicato fonti della Federal Aviation Administration (Faa), evidenziando che nessun segno di guasto strutturale è stato rilevato sul resto del velivolo.

L'incidente è avvenuto il 16 ottobre a bordo del volo UA1093, con 140 persone a bordo tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Secondo le prime ricostruzioni, dopo l'allarme il velivolo è atterrato in sicurezza all'aeroporto internazionale di Salt Lake City.

I passeggeri sono stati successivamente trasferiti su un altro aereo, un Boeing 737 Max 9 e hanno raggiunto Los Angeles con circa sei ore di ritardo. United Airlines ha confermato l'episodio e annunciato "piena collaborazione" con le autorità federali per chiarire le circostanze dell'incidente.

