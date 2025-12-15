circle x black
Cerca nel sito
 

"Preparavano attacchi in California a Capodanno", estremisti arrestati dall'Fbi

Gli esponenti del gruppo fermato a Los Angeles stava preparando ordigni rudimentali

Agenti Fbi - Ipa
Agenti Fbi - Ipa
15 dicembre 2025 | 20.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il dipartimento di Giustizia ha annunciato oggi, lunedì 15 dicembre, l'arresto di quattro presunti membri di un gruppo estremista sospettati di preparare attacchi coordinati nel sud della California nella notte di Capodanno. Secondo l'incriminaizone depositata sabato scorso, i sospetti sono stati arrestati la scorsa settimana a Lucerne Valley, località nel deserto ad est di Los Angeles, dove stavano preparando degli ordigni rudimentali da usare negli attacchi pianificati.

Gli arrestati "si autodefiniscono membri del Turtle Island Liberation Front, gruppo estremista di sinistra motivato da un'ideologia pro Palestina, anti-forze dell'ordine e anti-governativa", ha scritto il direttore dell'Fbi, Kash Patel su X, aggiungendo che il gruppo avrebbe "pianificato attacchi con Ied nella notte di Capodanno, prendendo di mira cinque diverse località a Los Angeles".

La ministra della Giustizia, Pam Bondi, ha detto che l'Fbi e il dipartimento hanno "sventato quello che sarebbe stato un massiccio e orribile complotto terroristico in California". Il Turtle Island Liberation Front su Facebook si descrive come un'organizzazione politica che punta "alla liberazione dell'isola della Tartaruga e la liberazione di tutti i popoli colonizzati del mondo". L'isola della Tartaruga è il nome con cui alcuni popoli nativi americani indicano il Nord America.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
attacchi Capodanno gruppo estremista Turtle Island Liberation Front terrorismo Usa news Los Angeles Fbi California news esteri news
Vedi anche
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza