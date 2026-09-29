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Repubblica Congo, firmato accordo di collaborazione con Fondazione Med-Or

L'intesa, parte dell'impegno di Med-Or in Africa, definisce un quadro di cooperazione nei settori della formazione e del dialogo strategico e punta a favorire nuove iniziative congiunte

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29 settembre 2026 | 15.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oggi, presso la sede di Med-Or Italian Foundation a Roma, è stato firmato un Memorandum of Understanding tra la Fondazione e il Governo della Repubblica Democratica del Congo. L’accordo è stato sottoscritto dal presidente di Med-Or, Marco Minniti, e, per il Governo congolese, da Thérèse Kayikwamba Wagner, ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale, della Francofonia e della Diaspora congolese.

In particolare, l’intesa - si legge in una nota - prevede la promozione del dialogo strategico, l’organizzazione di seminari e iniziative congiunte, nonché l’individuazione di progetti finalizzati al rafforzamento delle capacità settoriali, alla formazione e alla cooperazione. La Repubblica Democratica del Congo rappresenta un partner di particolare rilevanza nel continente africano, sia per il suo significativo potenziale economico sia per il ruolo che riveste nel più ampio contesto regionale. Con una popolazione di oltre 100 milioni di abitanti, il Paese occupa una posizione centrale nello sviluppo delle catene del valore delle materie prime critiche e nei processi legati alla transizione energetica.

La Repubblica Democratica del Congo dispone inoltre di un vasto potenziale agricolo, con oltre 80 milioni di ettari di terre coltivabili, che offrono importanti opportunità per lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare e la crescita delle filiere agroalimentari. L’accordo con la Repubblica Democratica del Congo - inserita quest’anno tra i Paesi target del Piano Mattei - si colloca nel più ampio impegno di Med-Or Italian Foundation in Africa, volto a rafforzare il dialogo con i principali Paesi del continente e a promuovere iniziative nei settori della formazione, del capacity building e della cooperazione strategica.

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accordo di collaborazione Fondazione Med Or Repubblica Democratica del Congo dialogo strategico cooperazione formazione
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