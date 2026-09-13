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A 13 anni trasforma migliaia di lattine in denaro per devolverlo a enti di beneficienza: la storia di Ryan

Il ragazzo inglese ha fondato "We Can CIC" (Community Interest Company), un'iniziativa che prevede la raccolta di 20mila lattine a settimana da trasformare in sterline da devolvere in beneficienza

Le lattine raccolte da Ryan - (Facebook: We can Cic)
Le lattine raccolte da Ryan - (Facebook: We can Cic)
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13 settembre 2026 | 18.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Trasformare lattine che andrebbero a finire tra i rifiuti in denaro. E' questa l'idea che è venuta a Ryan, ragazzo inglese di 13 anni che qualche anno fa ha fondato "We Can CIC" (Community Interest Company), un'iniziativa che prevede la raccolta di 20mila lattine a settimana da trasformare in sterline da devolvere in beneficienza. La storia dell'adolescente, lanciata dalla Bbc nei mesi scorsi, sta facendo ancora oggi il giro del mondo.

Come funziona? Le persone raccolgono le lattine, che vengono poi ritirate dalla famiglia di Ryan per essere schiacciate nel garage di casa a Solihull e vendute poi ai centri di raccolta rottami. Il ricavato, al netto delle spese, viene devoluto ai banchi alimentari e ad altre associazioni. Ogni anno vengono devolute circa cinquemila sterline in denaro e generi alimentari a enti di beneficenza, come Anawim, un centro di assistenza per donne a Birmingham.

La famiglia ha inoltre dichiarato di poter contribuire ad alleviare i problemi di riciclaggio di Birmingham, città in cui la raccolta dei rifiuti era ferma da oltre un anno a causa dello sciopero degli operatori ecologici.

"Siamo lieti di far crescere l'iniziativa benefica. È tutto a fin di bene. Saremo quindi felici di venire a ritirare le lattine di alluminio e di fare in modo che possano essere di maggior aiuto per le persone in difficoltà", ha detto all'emittente inglese il papà di Ryan, che è diventato una vera e propria star nelle West Midlands.

Il ragazzo ha confidato: "Preferirei giocare ai videogiochi con i miei amici, visto che ho 13 anni. Ma se ci penso bene, adoro quello che faccio perché posso aiutare le persone in difficoltà, le famiglie, restituendo qualcosa alla comunità. Voglio aiutare gli altri nel mio tempo libero; ci ho riflettuto un po' e alla fine mi è venuta l'idea delle lattine".

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ryan riciclo soldi enti di beneficienza
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