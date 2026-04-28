Sefcovic loda Weyand: "Risultati eccezionali" alla Dg Commercio Ue

La direttrice generale uscente per il Commercio Sabine Weyand ha ottenuto "risultati eccezionali" durante il suo mandato alla guida della Dg Trade della Commissione Europea. Lo sottolinea, via social, il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic, dopo che la Commissione oggi ha rimosso Weyand dal suo incarico, per nominarla adviser hors-classe al Segretario generale.

L'agenda commerciale dell'Ue, dice il commissario, è "fondamentale" per la prosperità, la competitività e la posizione globale dell'Europa. Per continuare a portare avanti questa agenda, a beneficio dei nostri consumatori, delle imprese e degli agricoltori, abbiamo bisogno di una leadership impegnata sia a livello politico che tecnico. In quest'ottica, ho parlato con Sabine Weyand e le ho espresso il mio sincero ringraziamento per la sua eccellente gestione della Direzione generale per il Commercio e la sicurezza economica della Commissione Europea".

"Ho collaborato per la prima volta con Sabine durante i negoziati post-Brexit tra Ue e Regno Unito - prosegue il commissario - dove la sua professionalità e competenza erano evidenti".

"Da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme - continua - sul complesso tema del commercio e della sicurezza economica, Sabine ha contribuito a orientarsi in un panorama geopolitico nuovo e complesso, ottenendo risultati eccezionali, in particolare una serie senza precedenti di accordi di libero scambio moderni e dinamici, tra cui quelli con Indonesia, Mercosur, India e Australia. Auguro a Sabine tutto il meglio per il suo nuovo incarico. È stato un piacere lavorare con lei".

Ora, conclude Sefcovic, "non vedo l'ora di collaborare con Ditte Juul Jørgensen, con la quale ho avuto in passato un solido rapporto di lavoro, in particolare sulla sicurezza energetica. Sono convinto che sia nella posizione ideale per guidare la Dg Commercio e sicurezza economica in questi tempi difficili".