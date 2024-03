Si scalda il fronte tra Israele e Libano - Ascolta

Il premier Benjamin Netanyahu ha informato il Gabinetto di Guerra che invierà una delegazione a Washington la prossima settimana come già annunciato ieri dalla Casa Bianca per parlare di Rafah. Resta alta nel frattempo la tensione tra Israele e il Libano dove si trova ora la premier italiana Giorgia Meloni che ieri ha incontrato il premier libanese e visitato oggi a Shama i contingenti militari italiani. Almeno 10 razzi sono stati lanciati questa mattina verso la comunità di confine di Shlomi come riferisce l'esercito israeliano aggiungendo che nove dei razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. In risposta, l'artiglieria israeliana sta colpendo oltre confine. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha affermato nel frattempo che Israele ha una responsabilità significativa sulla catastrofe umanitaria a Gaza e che esiste un caso "plausibile" secondo cui Israele stia usando la fame come arma di guerra a Gaza. Türk ha affermato che se l'intento fosse dimostrato, ciò equivarrebbe a un crimine di guerra.