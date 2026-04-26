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Spari alla cena con Trump, il 'furto' di vino dopo l'attentato diventa virale - Video

Dopo l'allontanamento del presidente americano, qualche ospite ha pensato di portare con sé un (pregiato) ricordo della serata

Il furto del vino alla casa Bianca - frame X
Il furto del vino alla casa Bianca - frame X
26 aprile 2026 | 19.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Serata di panico Washington per l'attacco di un uomo armato, Cole Tomas Allen, alla cena di gala organizzata dal presidente Donald Trump con i giornalisti corrispondenti della Casa Bianca. Nell'emergenza totale, conclusa con la cattura dell'attentatore, c'è spazio anche per un momento diventato presto virale sui social. Dopo l'allontanamento del presidente americano, messo al sicuro, qualche ospite ha ben pensato di portare con sé un (pregiato) ricordo della serata. In particolare, alcune bottiglie di vino rimaste sui tavoli ancora apparecchiati.

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Un gesto diventato virale in poche ore sui social, in cui il video sta spopolando nelle ultime ore.

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