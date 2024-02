Spari alla parata per la vittoria dei Chiefs al Super Bowl di Kansas City. Ci sarebbe un morto e 9 feriti - cinque delle quali in modo serio e tre in modo critico - secondo quanto hanno reso noto fonti dei vigili del fuoco ad Abc News . La polizia ha detto di aver fermato "due persone armate". Alle celebrazioni sono attese circa un milione di persone.

"Al termine della parata ci sono stati colpi d'arma da fuoco sparati a ovest della Union Station nei pressi del garage e diverse persone sono state colpite", ha detto un portavoce del dipartimento di Polizia di Kansas City, Jake Becchina, che ha invitato la gente della zona "a lasciare l'area rapidamente e in sicurezza e a evitare di andare nel parcheggio per facilitare le cure ai feriti".