Tregua a Gaza, Israele ritira delegazione - Ascolta

Israele ha ritirato la propria delegazione alle trattative in corso a Doha su Gaza, come riferisce la radio pubblica israeliana, in seguito alla presa di posizione di Hamas che, dopo la risoluzione dell'Onu sul cessate il fuoco a Gaza, ha informato i mediatori del Qatar e dell'Egitto che non avrebbe abbandonato le proprie richieste sui negoziati, tra cui il ritiro dell'esercito israeliano dalla Striscia. La risoluzione dell'Onu, favorita dall'astensione degli Usa in Consiglio di sicurezza ha fatto infuriare Israele, che ha bollato il mancato veto dell'alleato americano come "un passo indietro" dell'amministrazione Biden.