circle x black
Cerca nel sito
 

Esercitazioni militati Usa‑Corea del Sud: Trump annuncia una "riduzione", Seul le avvia "secondo il piano iniziale"

L'esercitazione annuale Ulchi Freedom Shield (Ufs), in programma fino al 27 agosto, prevede operazioni congiunte e multidominio per rafforzare la prontezza e le capacità degli alleati, simulando scenari di minaccia realistici che rispecchiano la rapita evoluzione della guerra moderna

Esercitazioni militati Usa‑Corea del Sud: Trump annuncia una
17 agosto 2026 | 02.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Considerati i miei ottimi rapporti con Kim Jong Un, leader della Corea del Nord, non mi fa piacere che gli Stati Uniti abbiano accettato - già da tempo - di partecipare a esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud". Così il presidente Usa Donald Trump in un post su Truth. "Queste esercitazioni non solo sono costose, con la maggior parte dei costi a carico degli Stati Uniti (come al solito), ma inviano anche un segnale del tutto inappropriato e ostile a un Paese che, da quando Donald J. Trump è presidente, si è dimostrato rispettoso e non minaccioso. Pertanto - prosegue - e dato che ormai è troppo tardi per annullarle, ho dato istruzioni al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di ridurre in modo sostanziale le esercitazioni militari congiunte. Anche se la questione è solo marginalmente collegata, ho recentemente chiesto al presidente della Corea del Sud se volessero unirsi a noi nella denuclearizzazione della Repubblica Islamica dell’Iran. Mi hanno risposto: 'No, grazie'".

La risposta del ministero della Difesa sudcoreano: "Esercitazioni militari con Usa proseguiranno come previsto"

Il ministero della Difesa sudcoreano afferma che le esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti proseguiranno "come previsto", dopo l’annuncio del presidente Usa Donald Trump di una loro "considerevole" riduzione, motivata dalla sua "ottima relazione con Kim Jong Un", il leader nordcoreano. Le manovre congiunte 'Ulchi Freedom Shield', che dovrebbero iniziare nel corso della giornata e coinvolgere 18mila soldati, "si svolgeranno secondo il piano iniziale", ha ribadito il ministero.

In un messaggio condiviso sulla sua piattaforma social Truth, Trump ha sostenuto che le esercitazioni sono "non solo costose", ma che inviano anche "un segnale del tutto inappropriato e ostile" alla Corea del Nord, un Paese che a suo giudizio si è mostrato "rispettoso e non minaccioso" dal suo ritorno alla Casa Bianca.

Corea del Sud: "Iniziate le esercitazioni militari con gli Usa"

La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni militari congiunte, mentre Seul punta a utilizzare le manovre per accelerare il processo di riacquisizione del comando operativo in tempo di guerra (Opcon) attualmente in mano a Washington, riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. L'esercitazione annuale Ulchi Freedom Shield (Ufs), in programma fino al 27 agosto, prevede operazioni congiunte e multidominio per rafforzare la prontezza e le capacità degli alleati, simulando scenari di minaccia realistici che rispecchiano la rapita evoluzione della guerra moderna.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
esercitazioni militari Corea del Nord denuclearizzazione donald trump trump corea del sud
Vedi anche
Palio Siena, il volto della Vergine divide la vigilia dell'Assunta - Video
Baloo non riesce più a camminare, cane soccorso in montagna dai Vigili del fuoco - Video
Come funzionano i guanti con elettroshock, la nuova idea di Trump per l'Ice - Video
Otto anni fa il crollo del Ponte Morandi, il ricordo del vigile del fuoco: "Sembrava caduta una bomba" - Video
Quadri di Cezanne, Renoir e Matisse rubati a Parma, il video dei ladri in azione
Ballando con le stelle, Noemi Bocchi imita il 'moonwalk'. L'ironia di Totti: "Ma che ti sei operata all'anca?"
Sara Curtis, l'abbraccio emozionante con i genitori dopo il nuovo record del mondo - Video
Venezia, avvistato un delfino nel Canal Grande. Il sindaco: "Proteggiamolo" - Video
Como, incendio boschivo sul monte Goj: 100 vigili del fuoco a lavoro - Video
Mercati sui massimi, Nasdaq sopra i 30.000 e petrolio in calo - Video
Matteo Renzi a sorpresa al concerto di Katy Perry in Costa Smeralda - Video
News to go
Controlli Nas sull'acqua in bar e ristoranti, irregolare più di un locale su due


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza