circle x black
Cerca nel sito
 

Trump contro il sindaco di Londra, Sadiq Khan replica: "Razzista, misogino e islamofobo"

Il presidente degli Stati Uniti aveva accusato il primo cittadino della capitale britannica di essere "terribile" e che la città fosse molto cambiata a causa dell'immigrazione, a suo dire, fuori controllo

Sadiq Khan e Donald Trump - Ipa
Sadiq Khan e Donald Trump - Ipa
24 settembre 2025 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sadiq Khan ha definito Donald Trump "razzista, sessista, misogino e islamofobo" dopo che il presidente degli Stati Uniti, dal palco delle Nazioni Unite, ha criticato l'operato del "terribile" sindaco di Londra, sostenendo che la capitale britannica stia dirigendosi verso l'applicazione della sharia. "Non intendiamo degnare i suoi commenti agghiaccianti e intolleranti di una risposta", ha dichiarato Khan. "Londra è la città più grande del mondo, più sicura delle principali città degli Stati Uniti, e siamo lieti di dare il benvenuto al numero record di cittadini statunitensi che si trasferiscono qui".

Khan, citato dal sito del Guardian, riferendosi al discorso di Trump ha sottolineato il numero record di visitatori e investitori americani che scelgono Londra. "Da quando sono iniziate le registrazioni, c'è stato solo un periodo in cui più americani sono venuti a Londra. Ci deve essere una ragione per questo. Se si considerano diversi criteri, spesso siamo la città numero uno al mondo per quanto riguarda la cultura, gli investimenti stranieri, lo sport e la capacità delle persone di realizzare il proprio potenziale. Siamo la città più grande del mondo e ne sono davvero orgoglioso", ha dichiarato il sindaco figlio di migranti pakistani.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso all'Onu ha sostenuto che la capitale britannica sia "molto cambiata" a causa dell'immigrazione, a suo dire, fuori controllo. La scorsa settimana, mentre rientrava negli Usa dalla sua visita di Stato nel Regno Unito, il presidente americano aveva criticato Khan definendolo "uno dei peggiori sindaci del mondo" e sottolineando di essersi assicurato che non fosse invitato al banchetto a cui aveva partecipato al castello di Windsor. Fonti vicine a Khan precisano che il sindaco non si aspettava un invito.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sadiq Khan donald trump Sadiq Khan trump trump news
Vedi anche
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza