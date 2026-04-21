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Trump l'elogio (speciale) di Tim Cook: "Persona speciale, mi ha baciato il c..."

Il presidente rende omaggio (a modo suo) al Ceo che lascerà l'incarico a settembre

Donald Trump
Donald Trump
21 aprile 2026 | 14.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il boss di Apple mi chiama per baciarmi il c...". Donald Trump 'celebra' (a modo suo) Tim Cook, che a settembre lascerà l'incarico di amministratore delegato di Apple e assumerà quello di presidente esecutivo del Cda dell'azienda, in un lungo post su Truth in cui ripercorre i rapporti con il manager. "Sono sempre stato un grande ammiratore di Tim Cook, e allo stesso modo, di Steve Jobs, ma se Steve non fosse stato portato via dal Pianeta Terra così giovane, e avesse gestito l'azienda al posto di Tim, l'azienda avrebbe fatto bene, ma nemmeno lontanamente bene come ha fatto sotto Tim". sostiene il presidente americano. Che poi ricorda come è nato il suo rapporto con Cook: " E' iniziato con una telefonata di Tim all'inizio del mio primo mandato. Aveva un problema piuttosto grande che solo io, come presidente, potevo risolvere. La maggior parte delle persone avrebbe pagato milioni di dollari a un consulente, che probabilmente non conoscevo, ma che avrebbe detto di conoscermi bene. Le parcelle sarebbero state pagate ma il lavoro non sarebbe stato fatto".

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"Quando ho ricevuto la chiamata ho detto, wow, è Tim Apple (Cook!) che chiama, che cosa enorme! Ero molto impressionato da me stesso per avere il capo di Apple che chiamava per 'baciarmi il c...'. - sostiene ancora - Comunque, mi ha spiegato il suo problema, era un problema difficile, ho sentito che aveva ragione e l'ho fatto risolvere, rapidamente ed efficacemente. Quello è stato l'inizio di una relazione lunga e molto piacevole". E ancora Trump scrive che negli anni del suo mandato, "Tim mi chiamava, ma mai troppo, e io lo aiutavo dove potevo: dopo 3 o 4 GRANDI AIUTI, ho iniziato a dire alla gente, a chiunque volesse ascoltare, che questo ragazzo è un manager e un leader straordinario".

"Lui mi fa queste chiamate, io lo aiuto (ma non sempre, perché a volte è stato troppo aggressivo nelle sue richieste!), e lui fa il lavoro, RAPIDAMENTE, senza che un centesimo venga dato a quei consulenti costosissimi (milioni di dollari!) in giro per la città che a volte lo fanno, e a volte no. Comunque - conclude il presidente - Tim Cook ha avuto una carriera INCREDIBILE, quasi incomparabile, e continuerà a fare un ottimo lavoro per Apple, e qualsiasi altra cosa scelga di fare. Molto semplicemente, Tim Cook è un ragazzo incredibile!!!".

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