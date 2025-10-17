circle x black
Trump e Bocelli, l'incontro alla Casa Bianca - Video

Il tenore ospite nello Studio Ovale

17 ottobre 2025 | 19.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump riceve Andrea Bocelli. Poi, l'incontro con Volodymyr Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il tenore italiano nello Studio Ovale della Casa Bianca, come rivela il video diffuso sui social da Margo Martin, assistente speciale del presidente e componente dello staff di comunicazione.

Bocelli è seduto davanti a Trump e la colonna sonora dell'incontro è Con te partirò, uno dei maggiori successi del tenore. L'agenda di Trump, oggi, prevede in particolare l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. All'inizio del summit con il leader di Kiev, Trump fa riferimento alla data del 5 dicembre per uno show che dovrebbe coinvolgere proprio Bocelli.

