circle x black
Cerca nel sito
 

Trump e il discorso fiume alla Knesset: "In Egitto non c'è più nessuno" - Video

13 ottobre 2025 | 15.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In Egitto se ne saranno andati tutti...". E' andato avanti per oltre un'ora il discorso di Donald Trump alla Knesset, il primo di un presidente degli Stati Uniti da quello del 2008 di George W. Bush. Trump ha parlato per 65 minuti, spesso interrotto da applausi, ma anche momenti di contestazione, con due parlamentari portati via dall'aula e Trump costretto a interrompere l'intervento.

Anticipazioni delle dichiarazioni del presidente erano state diffuse prima del discorso, ma il tycoon è poi andato anche 'a braccio', chiedendo ad esempio al presidente israeliano Isaac Herzog la grazia per il premier Benjamin Netanyahu, coinvolto in una serie di processi per corruzione. Intanto in Egitto si continua ad attendere l'arrivo di Trump, per il summit di Sharm el-Sheikh. E nel suo discorso il presidente ha 'scherzato' sulla durata degli interventi e i ritardi nel suo programma odierno: "In Egitto non ci sarà più nessuno...".

Il presidente era atteso in Egitto alle 12.45 ora italiana e la cerimonia della firma era in agenda alle 13.30, con la partenza prevista per tornare a Washington alle 16.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump trump knesset trump video
Vedi anche
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza