circle x black
Cerca nel sito
 

Trump fa causa alla Bbc, chiesti 10 miliardi di dollari

L'emittente britannica è accusata di aver manipolato un video con le dichiarazioni del presidente Usa prima dell'assalto al Campidoglio

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
16 dicembre 2025 | 10.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella causa che ha intentato contro la Bbc, accusata di aver manipolato un video con le sue dichiarazioni prima dell'assalto al Campidoglio, Donald Trump ha chiesto un risarcimento di 10 miliardi.

E' il contenuto della denuncia depositata davanti a un tribunale federale di Miami e consultata dall'Afp, nella quale si legge che Trump chiede "un risarcimento danni per un importo minimo di 5 miliardi di dollari" per ciascuno dei due capi d'accusa: diffamazione e violazione di una legge della Florida sulle pratiche commerciali ingannevoli e sleali.

"Mi hanno letteralmente messo le parole in bocca", ha accusato il presidente americano, annunciando ieri sera la causa contro l'emittente per il programma "Panorama" nel quale sembrava che Trump facesse appello ai suoi sostenitori perché assaltassero il Campidoglio il 6 gennaio del 2021, per protestare contro i risultati delle elezioni vinte da Joe Biden. La Bbc, esploso il caso il mese scorsi, si era scusata, sostenendo tuttavia non ci fosse una base legale per una denuncia per diffamazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump trump bbc trump bbc causa usa news
Vedi anche
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza