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Trump bocciato dal sondaggio, 63% americani boccia il presidente per Iran e economia

Secondo il rilevamento Nbc, solo il 37% del campione approva l'operato del presidente

Donald Trump
Donald Trump
19 aprile 2026 | 15.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump bocciato senza appello. Il sondaggio pubblicato da Nbcnews evidenzia che la popolarità del presidente degli Stati Uniti è ai minimi dall'inizio del secondo mandato. Nel complesso, solo il 37% approva l'operato di Trump, che riceve un giudizio negativo dal 67% degli interpellati. Secondo il sondaggio, il 66% degli intervistati bocciano il modo in cui Trump sta gestendo la guerra in Iran e l'economia, in particolare il problema dell'inflazione. Solo il 33% degli americani ritiene che il paese sia sulla strada giusta: per il 66%, gli Usa vanno nella direzione sbagliata

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L'economia continua a essere la questione principale per gli americani: è il tema principale per il 29% del campione, mentre il 24% cita le minacce alla democrazia, il 12% si concentra sull'assistenza sanitaria e il 10% su criminalità e sicurezza. Tra i temi economici più caldi, dominano inflazione e costo della vita (45%). Solo il 32% degli americani approva la strategia del presidente per l'inflazione, il 68% si esprime in maniera negativa.

Tra gli elettori repubblicani, il sostegno rimane altissimo (83%) nonostante un calo di 4 punti rispetto ai rilevamenti effettuati a gennaio e febbraio. In calo di 6 punti, dal 58% al 52%, la porzione di sostenitori che promuovono il presidente in toto.

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