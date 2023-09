L'Ucraina è in guerra con la Russia da 18 mesi, ma ora rischia di aprire una 'guerra commerciale' con la Polonia, che dall'inizio del conflitto ha garantito un sostegno totale al paese guidato dal presidente Volodymyr Zelensky. La tensione tra Varsavia e Kiev aumenta tra un provvedimento e una dichiarazione, in un quadro che si delinea anche nella cornice internazionale dell'Assemblea generale dell'Onu a New York.

GRANO UCRAINO E CONCORRENZA

Al centro del complesso scacchiere le esportazioni di grano ucraino, che - secondo Polonia, Slovacchia e Ungheria - rischiano di creare un danno ad altri produttori europei: ecco, quindi, la svolta all'insegna del protezionismo come soluzione. In una escalation commerciale, Kiev risponde delineando l'embargo alle importazioni di prodotti agricoli dalla Polonia: stop a pomodori, cipolle, verdure assortite, mele. In un braccio di ferro che rischia di avere conseguenze al di là dell'area commerciale ed economica, arrivano le parole del premier polacco Mateusz Morawiecki.

POLONIA ALLEATO DELLA PRIMA ORA

Varsavia, da febbraio 2022, ha accolto milioni di profughi ucraini, garantendo anche assistenza sanitaria e sostegno a chi è fuggito dalla guerra. Tale impegno si andrà progressivamente ridimensionando, a partire in particolare dall'inizio del 2024. La Polonia continua ad essere un cardine della coalizione che fornisce aiuti militari a Kiev e, per questioni geografiche, è un canale assolutamente fondamentale nei trasferimenti di mezzi e armi. A maggior ragione, spicca il tono delle dichiarazioni delle ultime ore.

"Non siamo d'accordo con nessuna procedura adottata nei nostri confronti, significa che le autorità ucraine non comprendono quale sia la destabilizzazione del mercato agricolo polacco", dice all'emittente Polsat News rispondendo in particolare alle parole del viceministro dell'Economia di Kiev, Taras Kachka, che nelle ultime ore ha puntato il dito contro Polonia, Slovacchia e Ungheria.

VARSAVIA-KIEV, AVVERTIMENTI E MESSAGGI

Ogni scricchiolio dell'asse Varsavia-Kiev, a pochi mesi dalle elezioni in Polonia, rischia di diventare cruciale. L'argomento ovviamente diventa un tema in campagna elettorale e viene cavalcato con dichiarazioni che lasciano il segno, come quelle del l ministro polacco per gli Affari europei Szymon Szynkowski vel Sek. "Le azioni dell'Ucraina fanno una certa impressione sull'opinione pubblica polacca. Lo si può vedere dai sondaggi, dal livello di sostegno pubblico per ulteriori aiuti all'Ucraina. E questo danneggia la stessa Ucraina", dice con una sorta di avvertimento.

"Vorremmo continuare a sostenere l'Ucraina, ma affinché ciò sia possibile dobbiamo avere il sostegno del popolo polacco in questa questione. Pertanto, se non c'è il sostegno del popolo polacco, sarà difficile per noi continuare a sostenere l'Ucraina come abbiamo fatto finora", aggiunge.