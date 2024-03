"I dati dicono che l'Ucraina ha perso la guerra, la Nato non può fornire armi per una seconda controffensiva"

"Il Papa ha detto che l'Ucraina ha perso la guerra e ha detto che Zelensky è stato sconfitto". Alessandro Orsini si esprime così a Prima di domani, il programma che ogni giorno Bianca Berlinguer conduce su Rete 4. Orsini, docente di sociologia del terrorismo internazionale, si esprime dopo le dichiarazioni di Papa Francesco in un'intervista alla Radiotelevisione svizzera.

Il Pontefice ha auspicato la fine del confltto con parole che, secondo le interpretazioni iniziali e prima delle precisazioni del Vaticano, sono state intese come un'esortazione alla resa di Kiev. "I dati dicono che l'Ucraina ha perso la guerra, la Nato non può fornire armi per una seconda controffensiva dopo quella che è fallita lo scorso anno. Gli Usa hanno spremuto tutto quello che potevano prendere da questa guerra, hanno ottenuto l'ampliamento della Nato", dice Orsini.