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Ucraina, Russia fa strage a Kramatorsk. Zelensky: "Risponderemo" - Video

08 ottobre 2026 | 13.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oltre 30 morti. L'attacco della Russia contro la città ucraina di Kramatorsk provoca l'ennesima strage. "I medici stanno lottando per salvare le vite delle persone ferite nell'attacco russo a Kramatorsk. La bomba russa ha colpito in pieno due bus urbani. Alcune delle vittime non sono ancora state identificate a causa della gravità delle loro ferite. Le mie condoglianze a tutte le loro famiglie e ai loro cari. Altre 18 persone sono rimaste ferite nell'attacco. Anche edifici residenziali e automobili sono stati danneggiati", scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che pubblica il video delle devastazioni prodotte dal raid nel quale sono state usate bombe plananti. "Questo attacco non rimarrà senza risposta. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass, e una risposta dal mondo è d'obbligo. Una risposta energica – esattamente come i russi meritano per tutte le morti che hanno causato. Che tutti i caduti riposino in pace".

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