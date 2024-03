Numerose e potenti esplosioni sono state registrate a Kiev, in Ucraina. Per l'attacco la Russia ha usato sei missili ipersonici di nuova concezione Zircon, secondo il sito specializzato Defence Blog. Una colonna di fumo è stata vista nel cielo sulla sponda orientale della capitale in seguito alle esplosioni, ha detto un giornalista del Kyiv Independent.

Nove persone sono rimaste ferite, riferisce The Kyiv Independent, che cita notizie confermate dai servizi d'emergenza ucraini. Frammenti di un missile intercettato dalla difesa aerea ucraina, riferiscono i media locali, hanno danneggiato locali dell'Accademia di arti decorative e applicate e diversi palazzi nel quartiere di Pecherskyi.

Il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko aveva parlato di 5 feriti nel quartiere di Pecherskyi, dove sono caduti frammenti di missili russi intercettati dalla difesa aerea ucraina che hanno danneggiato un edificio non residenziale di tre piani. Due dei cinque feriti sono stati trasportati in ospedale. L'agenzia di stampa Tass segnala anche una potente esplosione vicino all'aeroporto di Zhulyany.

Kiev: "Pioggia di bombe e missili in 7 giorni"

La Russia ha lanciato 700 bombe e 190 missili contro il territorio ucraino in una settimana, denuncia intanto il ministero degli Esteri di Kiev. "In una sola settimana la Russia ha lanciato 190 missili di vari tipi, 140 droni e 700 bombe aeree contro l'Ucraina - si legge in un messaggio su X - Chi difende i nostri cieli abbatte praticamente tutti gli obietti, ma anche i più agili hanno bisogno di supporto per difendere la nostra gente dal terrore russo". In un altro post il ministero denuncia l'attacco odierno russo sulla capitale Kiev. "Stamani la Russia ha attaccato Kiev distruggendo e danneggiando obiettivi civili - si legge - L'Ucrana ha bisogno di più difesa aerea, essenziale per la sicurezza delle nostre città e della nostra popolazione".

Zelensky: "Ci servono più sistemi di difesa aerea"

"I terroristi russi hanno lanciato missili balistici contro Kiev. Purtroppo in un quartiere si registrano danni alle case". Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, mentre proseguono le operazioni dei soccorritori. "Ribadiamo che l'Ucraina ha bisogno di più sistemi di difesa aerea, che forniscono sicurezza per le nostre città e salvano vite - insiste Zelensky - Tutti noi che rispettiamo e proteggiamo la vita dobbiamo porre fine a questo terrore".

Nel post il presidente ucraino ringrazia i "servizi d'emergenza ucraini, la Polizia, gli operatori di altri settori e tutti i servizi coinvolti nelle operazioni di soccorso dopo l'attacco russo di questa mattina a Kiev". Il bilancio provvisorio riportato dai media ucraini parla di almeno sette feriti.

A Kharkiv "un morto in nuovi attacchi russi"

Una persona è morta a causa di nuovi attacchi dell'esercito russo nella zona di Kharkiv. Il governatore Oleg Sinegubov ha accusato i russi di aver lanciato vari "attacchi" contro la città di Vovchansk, nel distretto di Chuhuiv, intorno alle 13 ora locale. "Un civile di 65 anni è morto a causa del bombardamento", ha riferito via Telegram.

Attacchi su Odessa e Mykolaiv

Un attacco notturno di droni russi sull’Ucraina meridionale ha invece ferito 11 persone e ha lasciato parti di Odessa senza elettricità. Lo hanno riferito le autorità ucraine. Le forze di difesa meridionali dell'Ucraina hanno affermato che "diverse ondate" di droni sono state lanciate dal Mar Nero e otto sono state abbattute nelle regioni di Mykolaiv e Odessa.

I detriti di un drone intercettato sono caduti su un edificio residenziale nella città di Mykolaiv, provocando un incendio che ha ferito 11 persone, due delle quali sono state ricoverate in ospedale, secondo il governatore dell'oblast Vitalii Kim .

L'attacco dei droni ha colpito anche una struttura energetica nell'oblast di Mykolaiv, provocando un incendio che è stato spento, hanno riferito su Telegram le Forze di difesa del sud. Anche se a Odessa non sono state segnalate vittime, le infrastrutture energetiche sono state danneggiate durante l'attacco, causando un blackout.

Kuleba: "Ci servono i Patriot"

"A Kiev i bambini sono dovuti correre a ripararsi alle 10.30 del mattino mentre i letali missili balistici russi venivano abbattuti sulla capitale dalla difesa aerea". Esordisce così in un messaggio su X il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che dopo l'ultimo attacco russo incalza: "Non ci sono atrocità che i bastardi russi non commetterebbero, anche un tentativo di attacco con un missile balistico nel cuore di una città con milioni di persone". "Questo serve a ricordare - insiste - che l'Ucraina ha bisogno urgente di più difesa aerea, in particolare dei sistemi Patriot e di missili in grado di respingere qualsiasi attacco russo".

Kiev: "La Russia ha perso 437.390 soldati da inizio guerra"

La Russia ha perso 437.390 soldati in Ucraina dall’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero comprende 640 vittime delle forze russe subite nell'ultimo giorno.

Secondo il rapporto , la Russia ha perso anche 6.887 carri armati, 13.183 veicoli corazzati da combattimento, 14.454 veicoli e serbatoi di carburante, 10.877 sistemi di artiglieria, 1.018 sistemi di razzi a lancio multiplo, 726 sistemi di difesa aerea, 347 aerei, 325 elicotteri, 8.539 droni, 26 imbarcazioni e un sottomarino.

Governatore: "Uccisa una persona a Belgorod in attacco di Kiev"

Almeno una persona è stata uccisa dal bombardamento ucraino nel distretto di Grayvoronsky, nella regione russa di Belgorod, durante l'evacuazione dei residenti. Lo ha riferito il governatore regionale Vyacheslav Gladkov, aggiungendo che “diverse auto sono state colpite dal nemico, una persona è morta. Non abbiamo mai avuto storie del genere. La situazione continua a rimanere estremamente difficile".