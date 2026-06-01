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Ue a Israele: "Stop all'escalation militare in Libano, rispettate la sovranità"

L'Ue esorta Israele a fermare l'escalation militare in Libano e a rispettare la sua sovranità, promuovendo sforzi diplomatici per la stabilità regionale.

Libano del Sud, un militare italiano della missione Unifil. - Fotogramma/Ipa
Libano del Sud, un militare italiano della missione Unifil. - Fotogramma/Ipa
01 giugno 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Unione Europea chiede a Israele "di fermare l'escalation militare in Libano e di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del Libano". Lo ha chiesto ancora una volta il portavoce per gli Affari Esteri dell'Ue Anouar el Anouni, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

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"Incoraggiamo inoltre - ha aggiunto - il proseguimento degli sforzi diplomatici in corso, compresi quelli guidati dagli Stati Uniti e dai partner internazionali, volti a garantire un percorso negoziato verso la stabilità e la sicurezza a lungo termine sia per il Libano che per Israele".

Il popolo libanese, ha continuato, "ha già sopportato immense sofferenze. Non ha scelto questa guerra, e questa guerra non lo riguarda. Il popolo del Libano e quello di Israele hanno il diritto di vivere in pace, sicurezza e dignità, liberi dalla minaccia di un nuovo conflitto, e noi, come Unione Europea, siamo solidali con il popolo libanese e continueremo a fornire sostegno e aiuti di emergenza per aiutare le autorità ad affrontare l'attuale crisi".

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Libano Ue Israele Libano sud
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