Ue a Israele: "Stop all'escalation militare in Libano, rispettate la sovranità"

L'Unione Europea chiede a Israele "di fermare l'escalation militare in Libano e di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del Libano". Lo ha chiesto ancora una volta il portavoce per gli Affari Esteri dell'Ue Anouar el Anouni, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

"Incoraggiamo inoltre - ha aggiunto - il proseguimento degli sforzi diplomatici in corso, compresi quelli guidati dagli Stati Uniti e dai partner internazionali, volti a garantire un percorso negoziato verso la stabilità e la sicurezza a lungo termine sia per il Libano che per Israele".

Il popolo libanese, ha continuato, "ha già sopportato immense sofferenze. Non ha scelto questa guerra, e questa guerra non lo riguarda. Il popolo del Libano e quello di Israele hanno il diritto di vivere in pace, sicurezza e dignità, liberi dalla minaccia di un nuovo conflitto, e noi, come Unione Europea, siamo solidali con il popolo libanese e continueremo a fornire sostegno e aiuti di emergenza per aiutare le autorità ad affrontare l'attuale crisi".